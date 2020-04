Coronavirus, Fontana: “Mi aspettavo un calo più veloce. No alle librerie aperte”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, intervenuto a ‘Radio 1 Rai‘, ha parlato dell’emergenza coronavirus nel territorio di sua competenza. Queste le dichiarazioni di Fontana: “Aspetteremo quello che ci dicono i nostri esperti, i virologi e gli epidemiologi per capire l’andamento di questa curva che sta rallentando ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente, ma mi auguro che sia una questione di giorni. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, io sono convinto che presto inizierà una discesa più intensa, violenta e verticale e si interromperà il contagio”.

"Noi abbiamo cercato di essere più rigorosi possibile, abbiamo chiesto di poter tenere chiuso il maggior numero di negozi. Purtroppo fa parte delle nostre abitudini, quando si entra in libreria, prendere in mano tanti libri, toccarli, aprirli, sfogliarli e poi magari rimetterli al loro posto, e questo può essere sicuramente un motivo di contagio notevole. Sui negozi per bambini abbiamo fatto una valutazione che ci è arrivata da un gruppo di mamme che stanno per partorire che ci hanno detto 'non siamo in grado di acquistare i beni di prima necessità per i nascituri' ma si tratta di un numero di persone molto limitato", ha concluso Fontana.