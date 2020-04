Coronavirus – Cassano: “In casa da 40 giorni: solo così ne verremo fuori”

NEWS MILAN – Antonio Cassano, classe 1982, ex attaccante del Milan dal gennaio 2011 al giugno 2012, sta osservando alla lettera le restrizioni governative nella lotta contro il coronavirus.

Ecco, infatti, le dichiarazioni rilasciate ieri da Cassano, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, dove è intervenuto per commentare il Gran Premio virtuale della MotoGP.

“Da 40 giorni io e tutta la famiglia siamo rinchiusi in casa, ho capito che per aiutarci a venirne fuori velocemente non dobbiamo uscire”, ha detto Cassano. IL MILAN PENSA AL DOPO DONNARUMMA: VAI ALLA NEWS >>>