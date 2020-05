Coronavirus, Braida: “Il calcio cambierà. Ci saranno problemi per i club”

MILAN NEWS – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, nell’intervista concessa al Mundo Deportivo ha parlato della situazione attuale del calcio dopo l’emergenza coronavirus. Ecco le parole di Braida.

"Abbiamo superato una fase difficile, molto problematica. Non solo per il calcio ma per tutta la società. Il calcio cambierà, come tutto il resto- spiega Braida – .Si giocherà a porte chiuse, non si sa fino a quando. È una situazione complicata, a livello economico ci saranno problemi per tutti i club".