Coppa Italia, derby Inter-Milan. Biasin: 'Sarà una partita...'

Il Milan perde di misura contro l'Atalanta. I rossoneri dicono quasi del tutto addio alle speranze europee, almeno passando dal campionato. Resta la speranza della Coppa Italia, ma servirà battere sia Inter che la finalista per entrare in Europa League. Fabrizio Biasin, tifoso dell'Inter, ha parlato della Coppa Italia e del derby contro il Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali della competizione. Ecco il suo parere a 'Pressing'.