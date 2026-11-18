De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

L'esperienza di Andrea Conti al Milan avrebbe dovuto rappresentare una tappa molto importante del suo percorso, il vero e proprio salto definitivo verso una carriera da protagonista. arrivato in rossonero nell'estate del 2017, quella di Mirabelli e Fassone, l'ex terzino si è però ritrovato a fare i conti con una serie di problemi che hanno condizionato il suo percorso, fino alla decisione di ritirarsi dal calcio a soli 31 anni.

Milan, le parole di Conti

Intervistato dal microfoni di Fanpage,ha voluto ripercorrere diversi momenti della propria carriera, soffermandosi sulle difficoltà affrontate alsul rapporto con gli infortuni, sull'esperienza cone sulla sua nuova vita dall'allenatore nel settore giovanile dello

La decisione di appendere gli scarpini al chiodo non è arrivata in modo improvviso. Gli ultimi anni soprattutto alla Sampdoria avevano lasciato il segno sia dal punto di vista fisico che mentale, portandolo a pensare sempre di più alla scelta di ritirarsi:

“Sto bene, ti dico la verità. È una cosa che ho metabolizzato già da tempo, perché quando ho preso questa decisione ero già cosciente di quello che stavo per fare. Gli ultimi due anni, due anni e mezzo della mia carriera, quando sono stato alla Sampdoria, non li ho passati bene per niente, sia a livello fisico che, di conseguenza, a livello mentale. Già dentro di me maturavo questa cosa. Poi, una volta finito il contratto, mi sono detto che magari, se fosse arrivata qualcosa che mi avesse coinvolto davvero, avrei potuto anche andare avanti. Ma anche se non avessi trovato niente, non mi sarebbe dispiaciuto. Quando sono arrivato alla decisione finale, quindi, ero già abbastanza avanti con questo pensiero”.

Una scelta dettata dalla consapevolezza personale, anche se magari fisicamente poteva pensare di riuscire a dare qualcosa in più:

“Sì. Perché magari fisicamente pensi ancora di poter dare qualcosa, anche in una categoria più bassa, però se la testa ti dice un’altra cosa è giusto ascoltarla. Ho deciso di smettere anche perché, sinceramente, non me la sentivo di andare avanti nelle categorie inferiori. Avrei potuto farlo, ma non era quello che volevo”.

Il calcio però rimane comunque una costante nella sua vita. Conti ha iniziato la nuova esperienza nel settore giovanile dello Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, con l'ambizione di intraprendere presto un percorso da allenatore:

“La volontà di base era quella di continuare nel calcio come allenatore. Il mio desiderio, un giorno, sarebbe quello di fare l’allenatore vero, magari arrivare in Serie A. Però come punto di partenza mi piace molto lavorare con i ragazzi. Ho fatto il corso per prendere il patentino ed essere abilitato ad allenare. La cosa dello Scanzorosciate è nata anche perché porto mio figlio lì. Abitando vicino, l’ho iscritto a questa società, che è molto conosciuta sul territorio. Dopo le società professionistiche come Atalanta e AlbinoLeffe, lo Scanzorosciate è una delle realtà più importanti della zona. Già Tino Russo, il responsabile del settore giovanile, l’anno scorso mi aveva chiesto se volessi dargli una mano. In quel momento, però, con la testa non c’ero ancora e non me la sentivo di prendere un impegno che magari non avrei affrontato seriamente. Quando mi prendo un impegno, voglio fare le cose bene. Quest’anno, ottenuto il patentino, si è ripresentata l’opportunità e ho deciso di accettare, iniziando a rimettermi un po’ in carreggiata”.

Prima del trasferimento al Milan però, Conti aveva trovato la propria consacrazione all'Atalanta sotto le ali di Gian Piero Gasperini, allenatore che ha avuto un ruolo molto fondamentale nella sua crescita:

“L’esplosione che ho avuto è soprattutto grazie a Gasperini. Ha saputo valorizzare me, ma come tanti altri giovani nel corso degli anni, tirando fuori il meglio da noi. Secondo me è molto bravo a valorizzare un giovane. Lui viene da un settore giovanile e sa come rapportarsi con i ragazzi, che tipo di lavoro fare con loro e come tirare fuori il meglio. È una metodologia di lavoro impegnativa, perché ti fa lavorare tanto, sia tecnicamente che atleticamente. Gli allenamenti sono veramente molto duri, soprattutto durante il ritiro estivo e nei primi giorni della settimana. Poi, avvicinandosi alla partita, l’intensità cala perché devi arrivare fresco alla domenica”.

Nel 2017 dopo l'esperienza all'Atalanta, Conti si trovò davanti ad una scelta davvero importante, con il Milan e il Chelsea interessati a lui:

“No, assolutamente no. Col senno di poi è tutto più facile, ma non è un rimpianto che ho. Sono nato in una società come il Milan, che è tra le più importanti in Europa e nel mondo. Io sono dell’idea che quello che mi è successo mi sarebbe successo ovunque. Non è che, se fossi andato da un’altra parte, non mi sarei fatto male. Anzi, per me andare a giocare in una squadra come il Milan è stato il coronamento di un sogno che avevo da bambino. Tutti i bambini sognano di giocare nelle grandi squadre, soprattutto in quelle italiane. Sono eternamente grato per l’opportunità che ho avuto”.

La carriera dell'italiano ha iniziato a prendere una piega diversa pochi giorni dopo il suo debutto in nazionale, quando arrivò il primo grandissimo infortunio. Un episodio che l'ex rossonero identifica come uno dei momenti più dolorosi della propria carriera:

“Se potessi cancellare un solo giorno della mia carriera, cancellerei sicuramente quell’allenamento in cui mi sono fatto male la prima volta. Penso che un po’ il mio declino sia iniziato da lì. Già quel giorno mi ero allenato in una condizione che non era delle migliori, perché non stavo tanto bene. Se potessi cancellare un giorno, cancellerei sicuramente quello”.

Ripensare a quanto accaduto è inevitabile, soprattutto quando si immagina cosa sarebbe potuto succedere con un percorso diverso. L'ex terzino ha ammesso di essersi chiesto più volte se, con un approccio medico, il tutto sarebbe potuto migliorare, ma comunque ha imparato ad accettare la situazione capitatagli:

"È un pallino che mi porterò dentro per sempre. È normale pensare: “Se fosse andato tutto bene la prima volta, cosa sarebbe successo?”. Però poi devi fare pace con te stesso e dirti che ormai è andata così. Tornare indietro non si può. Io più di quello che ho fatto per cercare di stare il meglio possibile non potevo fare. Quindi, sotto questo punto di vista, ho l’anima in pace. Poi è normale che ogni tanto ci pensi e dici: “Cavolo, fosse andata diversamente, magari oggi non ero a casa a fare il corso da allenatore, magari ero ancora a giocare”.

Gli infortuni hanno poi contribuito a costruire attorno a Conti l'immagine di un calciatore molto fragile, etichetta che inizialmente può aver pesato ma che, con il passar del tempo, è diventata molto meno importante:

"Fino a un certo punto. All’inizio magari ci dai un po’ di peso, poi passa in secondo piano e non ci pensi più. È anche normale che vengano date queste etichette. Ci sono tanti altri giocatori che hanno avuto molti infortuni in carriera e sono stati definiti fragili. Fa parte del gioco. Il giornalista vede il giocatore che ha continui infortuni e poi è normale che lo etichetti come fragile. Come dargli torto? Sono cose che fanno parte del mestiere".

Nel 2020 durante la stagione post COVID, il calciatore era riuscito a trovare continuità, tornando a giocare regolarmente. Successivamente, però, nuovo infortunio e l'intervento chirurgico lo costrinsero a fermarsi per un paio di mesi. Al suo rientro lo spazio a disposizione si ridusse progressivamente:

"Non è facile. Nel 2020, nella stagione post-Covid, giocavo regolarmente. Poi ho avuto un infortunio, sono stato operato e sono rimasto fuori un paio di mesi. Da quando sono rientrato non ho più giocato e sono finito un po’ ai margini. Non so se per scelte dell’allenatore, della società o per altro. Però non è facile passare da un momento in cui giochi a uno in cui diventi praticamente invisibile. Magari da fuori tanti pensano: “Sei un giocatore, guadagni tanti soldi, non giochi, non ti cambia niente”. Ma ti posso assicurare che per il 90% dei giocatori la cosa più importante è giocare, stare bene ed essere felici. A un certo punto i soldi passano in secondo piano". "Se non lavori, i soldi non arrivano. Sono situazioni difficili da affrontare. Magari pensi: “Vado via, provo un’altra parte”. Ma dove vai? Passi dall’essere il giocatore fragile al giocatore invisibile. E poi chi ti prende? Da fuori può sembrare tutto facile, ma dentro sono situazioni complicate".

Anche negli anni della Sampdoria, Conti ha dovuto affrontare diversi problemi fisici, tra cui la sindrome di Haglund. L'ex terzino italiano ha spiegato di aver sofferto di una conformazione del calcagno che provocava un continuo attrito sul tendine, causando poi una lesione:

"In pratica hai una parte del calcagno che, invece di essere tonda, è a punta. Questa punta gratta sul tendine e piano piano lo lesiona. Nel mio caso c’era una lesione al tendine provocata proprio dal fatto che il calcagno era a punta e continuava a picchiare sul tendine. Con l’operazione ho dovuto sistemare la lesione e togliere questa punta del calcagno, limandola".

Nel Milan Conti ha avuto l'opportunità di conoscere anche Zlatan Ibrahimović, leader dal carattere forte e dai metodi di lavoro molto impegnativi. L'ex calciatore ha voluto raccontare come alcuni giovani della Primavera facessero fatica a sostenere i suoi comportamenti, ma ha difeso comunque la natura del suo approccio:

"Penso che per i ragazzi di oggi sia difficile da sostenere, ma il suo modo di fare è quello che l’ha portato ai livelli a cui è arrivato e rispecchia pienamente il personaggio che è. Non sono assolutamente contrario al suo modo di fare. Anzi. È uno che ti sprona e ti porta a dare sempre il meglio di te. Se sei caratterialmente forte, sono cose che riesci a sostenere e che magari ti spingono a dare qualcosa in più. Se invece sei più debole caratterialmente, puoi fare più fatica a sopportarle. Però Zlatan era un leader carismatico, un leader tecnico, uno che si faceva sentire. La carriera che ha fatto dimostra che quel modo di essere gli apparteneva".

L'ex calciatore ha riconosciuto anche l'importanza di Ibrahimović nel percorso che ha poi portato il Milan a vincere lo scudetto dopo più di 10 anni:

"Ha dato una mano importante. In quei due anni è stato parte della svolta del Milan. Se non ci fosse stato lui non dico che non sarebbe arrivato lo Scudetto, però sicuramente ha avuto un ruolo importante. E poi bisogna riconoscergli una cosa: fuori dal campo è un’altra persona. È piacevole, simpatico, uno con cui si scherza. In campo, invece, è pretenzioso. Ma se vuoi essere un campione non puoi avere sempre i modi delle carezze e dei bacini".

Oggi Conti si trova dall'altra parte, impegnato a trasmettere ai ragazzi ciò che ha assimilato durante la sua carriera da calciatore. Il primo consiglio per chi desidera e sogna di diventare un professionista, è quello di crederci ma avendo sempre lo spirito del sacrificio, dell'impegno e della disponibilità:

"Di crederci fino in fondo. Ma non basta crederci: bisogna fare di tutto per raggiungere quel sogno. Bisogna fare sacrifici, impegnarsi, essere disponibili. Non dico a tutto, ma bisogna essere focalizzati al 100% su quello che si vuole fare. Come evitare di bruciarsi? Facendo gli step necessari per il momento in cui ci si trova. Se un giocatore è pronto per fare la Serie C, deve fare la Serie C senza avere problemi. Se è pronto per la Serie B, è giusto che faccia la Serie B. Bisogna fare i vari step nel modo giusto".

Per Conti, il percorso di un giovane deve essere costruito rispettando le tappe necessarie, senza trovare subito il livello più alto. ogni giocatore, infatti, deve avere un tot di continuità nelle gambe e deve capire qual è il momento giusto per compiere il grande salto:

"Se un ragazzo è in un momento in cui deve giocare e crescere, per me è meglio una squadra dove può fare 30-35 partite piuttosto che stare fermo in una categoria superiore. La cosa importante è capire a che punto sei del tuo percorso e fare lo step giusto in quel momento".