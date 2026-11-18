L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli svela un aneddoto sugli allenamenti dell'Italia guidata da Arrigo Sacchi: il blocco difensivo rossonero non subiva gol nemmeno in inferiorità numerica
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Fabrizio Ravanelli ha raccontato un retroscena legato ai suoi anni in Nazionale sotto la guida di Arrigo Sacchi, soffermandosi sulla tenuta del reparto arretrato formato dal blocco del Milan. Intervenuto sul canale YouTube di 'Tuttosport', l'ex centravanti ha descritto le sfide organizzate dall'allenatore di Fusignano durante le sedute di allenamento a Coverciano, quando la linea composta da Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini veniva messa alla prova contro l'intera formazione avversaria.
Ravanelli e l'aneddoto sugli allenamenti di SacchiRavanelli, che con l'Italia ha collezionato 11 presenze esordendo nel marzo 1995 contro l'Estonia e partecipando agli Europei del 1996, ha spiegato come Sacchi sfidasse regolarmente gli attaccanti azzurri scommettendo sulla compattezza del quartetto formato da Maldini e compagni.
"In nazionale Sacchi scommetteva bottiglie di champagne per la sera quando c’erano i giocatori della linea a quattro. Giocavano e diceva: "Giochiamo 11 contro quattro e vediamo quanti gol fate in 10 minuti". La linea a quattro era Costacurta, Baresi, Tassotti e Maldini. Gol zero. Perché se te li porti in casa tua e c’è gente che sa marcare devi poter fare un gol solo se tiri dal limite dell’area. La metti sotto all’incrocio e allora fai gol, altrimenti diventa difficile. Se hai quattro difensori veramente forti che giocano e sanno veramente scivolare bene, fare l’elastico bene, indietreggiare bene, attaccare, scivolare, formare il castello difensivo, diventa difficile. Tu puoi essere anche in undici, ma poi fai veramente fatica".
Una difesa che ha cambiato il calcioPoggiandosi su quella difesa, il Milan ha dominato l’Europa tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Nel sistema di gioco introdotto da Sacchi, la fase di non possesso si reggeva su movimenti sincronizzati dei quattro difensori, abituati a mantenere distanze ravvicinate tra i reparti, applicare il fuorigioco e chiudere le linee di passaggio prima che l'azione avversaria arrivasse dentro l'area di rigore. Un meccanismo rodato negli anni a Milanello che il commissario tecnico trasferì anche in Nazionale.
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