Conte: “Okafor ancora fuori forma, non ha una condizione fisica ottimale”

Alla vigilia della partita con l’ Udinese , Antonio Conte ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla condizione fisica di alcuni giocatori del suo Napoli , in conferenza stampa. Il tecnico ha dedicato particolare attenzione a tre giocatori in particolare: Alessandro Buongiorno, il neo-arrivato Phillip Billing e il giovane Okafor .

Per quanto riguarda Buongiorno, reduce da un infortunio, Conte ha espresso ottimismo: “Buongiorno sta migliorando, sta migliorando in maniera importante. Però, in questo momento, Jesus è a un livello superiore. Domani inizierà lui e Buongiorno verrà in panchina. Sta continuando a lavorare, anche a parte, per tornare quello che conosciamo tutti.”