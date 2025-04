Conte: “In questi mesi ho capito che tante cose non si possono fare”

"Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre no. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare". LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, Reijnders: se manca lui si spegne tutto. E' fondamentale perché...>>>