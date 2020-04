CONI, Malagò: “Tutti gli altri sport hanno preso decisioni diverse dal calcio”

NEWS SERIE A – Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di ‘TGCom‘, sull’ipotesi di far ripartire il calcio italiano dopo la pandemia da coronavirus. Queste le dichiarazioni di Malagò: “E’ chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l’ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte”. QUESTE LE DICHIARAZIONI ODIERNE DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE SULLA RIAPERTURA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓