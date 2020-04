Coronavirus – Conte: “Fase 2? Ripartire, ma non sarà un liberi tutti”

ULTIME NEWS – Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, ha specificato come ripartirà il nostro Paese dal prossimo 4 maggio: “Rivedere le misure di distanziamento sociale non è liberi tutti”, ha detto ieri Conte nel corso della cabina di regia con gli Enti Locali.

"Non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre – ha spiegato ancora il Presidente del Consiglio Conte -; dobbiamo ripartire, tenendo sotto controllo la curva del contagio. Sarà fondamentale, per gestire la Fase 2, il costante aggiornamento delle informazioni a livello territoriale".