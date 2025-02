Milan-Verona, Condò: “Il gol mi ha ricordato la Supercoppa contro l’Inter”

"Il Milan ha vinto con pazienza e con una bella giocata tra Jimenez, Leao e Gimenez". Paolo Condò ha commentato così a Sky la vittoria del Milan contro l' Hellas Verona per 1-0 . Un'azione che ha tolto le castagne dal fuoco ai rossoneri che, nonostante un secondo tempo in pieno controllo e pressione, non erano riusciti a concretizzare. Il giornalista continua facendo un paragone con un'altra vittoria del Milan di Conceicao.

Milan-Verona, gol vittoria di Gimenez. Ecco il pensiero di Condò

"Mi ha ricordato un po' il gol vittoria contro l'Inter in Supercoppa - continua Condò - Il Verona si è difeso bene e con ordine. Il Milan ha avuto tre occasioni: il gol annullato a Gimenez, l'occasione per Musah e appunto la rete del messicano, la cui prestazione la definirei consistente". Questo il parere dell'opinionista. Per i rossoneri, ora, arriva il Feyenoord nella gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League.