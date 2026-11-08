Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video

La pesante sconfitta rimediata contro il Ferencvaros in Europa League continua a far discutere in casa Milan. I rossoneri sono finiti nuovamente sotto la lente d'ingrandimento dopo una prestazione molto insufficiente, che ha alimentato diversi punti interrogativi sul momento della squadra e sulle scelte fatte da Amorim.

Milan, l'analisi di Condò

"L'inaccettabile prestazione europea del Milan ha fatto dire ad Amorim 'forse ho sbagliato anch'io qualcosa'. Gli diamo un'idea: i due giorni di riposo concessi dopo il derby."

Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalistaha voluto analizzare il momento della formazione rossonera, soffermandosi anche sulla responsabilità dell'allenatore portoghese. Secondo il giornalista, tra i possibili errori commessi ci sarebbe anche la gestione dei giorni successivi alla vittoria del derby contro l'Inter:

Il giornalista ha voluto criticare la scelta di concedere una pausa così lunga dopo il successo nel derby, sottolineando come quella decisione possa aver interrotto la continuità mentale dei suoi giocatori. Condò, inoltre, ha poi concluso, evidenziando le difficoltà della sfida di oggi contro il Genoa di De Rossi in trasferta:

"Un premio che ha smentito la giusta postura di considerare la vittoria sull'Inter importante ma 'normale' e ha interrotto per 48 ore, troppe, un circuito mentale in funzione. Okay, sbagliano pure gli allenatori: poi però devono riscattarsi, e il Genoa di oggi non è il rivale ideale per farlo".