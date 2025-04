Conceicao: “Walker? Si è allenato con la squadra, ma non è al massimo”

Conceicao: “La partita contro l’Atalanta è stata equilibrata, ma dobbiamo correggere gli errori"

Se ha provato a svegliare la squadra vista la partita e come sta Walker: "Ha fatto allenamento con la squadra. Non è al massimo, ma ci sarà come Ruben, non al massimo fisicamente. Un buon segno avere due giocatori che rientrano. La settimana della partita con l'Atalanta abbiamo giocato venerdì. Avevamo avuto buone sensazioni. Prima di Udine vi ho detto delle belle sensazioni, con l'Atalanta stesse sensazioni, però non è andata allo stesso modo. Loro sono una squadra fantastica. È stata una partita equilibrata. A inizio secondo tempo non hanno superato la metà campo. Poi abbiamo preso gol per errori collettivi. Poi di solito chi entra dà qualcosa in più. Abbiamo visto le immagini di cosa abbiamo fatto male, già pensando a domani. Essendo la prossima è la partita più importante, i giocatori lo sanno".