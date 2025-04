Conceicao: “Penso al lavoro, poi si vedrà. Anche io ho i miei pensieri sul futuro”

Milan, Conceicao: "Lavoro sodo, ma sul futuro parlerò tra un mese"

Sul suo futuro: "Conceicao ora non è importante. Io lavoro tante ore al giorno con il mio staff, poi ci sta di non vincere le partite. Stiamo lavorando duro, tra un mese si deciderà e anche io dirò cosa voglio. Ci può stare che anche io ho altri pensieri, magari vado in vacanza per 10 anni".