Conceicao: “Gimenez sa di non essere al meglio, ma abbiamo fiducia”

Conceicao su Gimenez: "Deve capire cosa fare per la squadra, ma abbiamo fiducia"

Su Gimenez e le gerarchie della squadra: "Noi prepariamo la gara e chiedo ai giocatori di darmi la possibilità di vincere la partita. I ragazzi sono bravissimi come gruppo, a volte anche troppo. Gimenez sa di non essere al meglio. Quando è finita la partita mi ha detto che il gol è stato importante. Lui deve capire cosa fare, come lavorare per la squadra. Poi i gol arrivano, lui è bravo e il gruppo lo sa. Abbiamo fiducia in lui e in tutti gli altri".