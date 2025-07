Compagnoni: “Il Milan, dopo la stagione travagliata, aveva bisogno di uno come Allegri”

Maurizio Compagnoni, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha raccontato le sue prime impressioni sul Milan di Allegri

La nuova stagione del Milan ha preso ufficialmente il via con una giornata ricca di eventi significativi. A Milanello, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, e il primo giorno di raduno della squadra, che ha accolto i tifosi presenti. Maurizio Compagnoni , intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha raccontato le sue prime impressioni su questo avvio:

"Le prime impressioni sono che al Milan serviva un allenatore con la personalità di Allegri: un allenatore manager che ha credibilità, conosce l'ambiente e sa come mettere le regole. Poi dipenderà dal mercato. È arrivato Ricci, vediamo pure chi esce: Allegri va benissimo, dipenderà poi da chi entrerà e chi uscirà. Il Milan, dopo un’ultima stagione travagliata, aveva bisogno di uno come Allegri proprio per la sua personalità".