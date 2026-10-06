Cesc Fabregas, ospite al 'Festival dello Sport' di Trento, spiega le ragioni che hanno spinto il Como a puntare su Mattia Liberali
Under 19, Italia-Spagna 2-2: la doppietta di Liberali del Milan | VIDEO
In estate si era parlato molto di un possibile ritorno di Mattia Liberali al Milan, ma il ragazzo ha scelto di declinare la proposta rossonera per approdare al Como. Ospite al 'Festival dello Sport' di Trento, Cesc Fabregas ha spiegato i motivi che hanno spinto la società lariana a puntare sul trequartista classe 2007 cresciuto a Vismara.
Como, le parole di Fabregas su LiberaliA differenza di quanto si poteva pensare, il Como non ha scelto Liberali per una questione di liste, ma perché fiducioso delle sue potenzialità. Queste le dichiarazioni rilasciate da Fabregas:
"Gli ho spiegato subito che non lo prendevamo perché è italiano, ma per come gioca, per la sua personalità, il suo carattere e la sua capacità di giocare anche in situazioni sfavorevoli. In questo momento ha altri giocatori davanti, ma se fa le cose per bene sa che a me non frega niente di quanti anni ha".
Il retroscena sul blitz del MilanIl Milan aveva messo sul piatto un'offerta economica superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas "l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che nell'estate del 2025 lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.
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