In estate si era parlato molto di un possibile ritorno di Mattia Liberali al Milan, ma il ragazzo ha scelto di declinare la proposta rossonera per approdare al Como. Ospite al 'Festival dello Sport' di Trento, Cesc Fabregas ha spiegato i motivi che hanno spinto la società lariana a puntare sul trequartista classe 2007 cresciuto a Vismara.

Como, le parole di Fabregas su Liberali

"Gli ho spiegato subito che non lo prendevamo perché è italiano, ma per come gioca, per la sua personalità, il suo carattere e la sua capacità di giocare anche in situazioni sfavorevoli. In questo momento ha altri giocatori davanti, ma se fa le cose per bene sa che a me non frega niente di quanti anni ha".

Il retroscena sul blitz del Milan

A differenza di quanto si poteva pensare, ilnon ha sceltoper una questione di liste, ma perché fiducioso delle sue potenzialità. Queste le dichiarazioni rilasciate daIlaveva messo sul piattosia per il giocatore che per il suo agenteNella videocall con Cardinale, tuttavia,ha definito il progetto di"l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato ildel club rossonero, che nell'estate del 2025 lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.