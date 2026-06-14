Milan, Maignan: "Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi"

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Jean Butez ha stilato il podio dei suoi tre portieri preferiti tra quelli presenti al Mondiale. In cima alla piramide del numero uno del Como c'è Mike Maignan. Il capitano del Milan è pronto a difendere Francia nella Coppa del Mondo Americana, ed è stato individuato dal connazionale come migliore al mondo nel suo ruolo.

"Sul primo gradino del podio metto Maignan, perché sono francese e mi piace molto come gioca. Poi Joan García, anche se non so se giocherà con la Spagna; sta facendo davvero grandi cose nel Barcellona e ha uno stile che mi piace molto. E come terzo, sì, ci sta ancora il vecchio Neuer".

Milan, quale futuro per Maignan

Fresco ditra giugno e luglisarà impegnato aicon la Nazionale francese. Al termine della Coppa del Mondo, il portiere rossonero si siederà al tavolo con la nuova dirigenza per discutere del suo. Il capitano delaveva messo la firma sul nuovo contratto per la fiducia riposta nel progetto tecnico guidato daoltre che per il legame che si era creato con il preparatore dei portieri

Il recente licenziamento di tutte queste figure, sta facendo vacillare Maignan, che ora non è più così certo di restare a Milano. Sulle sue tracce, proprio come la scorsa estate, c'è il Chelsea, alla ricerca di un nuovo portiere dopo una stagione non troppo convincente di Roberto Sanchez.

E se parte Maignan? I possibili sostituti

Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', in caso di addio diilpotrebbe puntare su un profilo italiano. I nomi in cima alla lista sono quelli di(portiere del Cagliari) e(Atalanta). Attenzione, però, anche all'anticipazione riportata in esclusiva dalla nostra redazione che vede anche il numero uno del Friburgotra i possibili candidati.