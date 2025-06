Sul mercato rossonero: "Se ha accettato questa nuova sfida vuol dire che al Milan c’è la seria intenzione di trattenere i pezzi pregiati della squadra; se si dovesse scegliere di vendere un Maignan, un Leão, un Theo Hernandez e qualche altro di prima fascia, credo che la società terrebbe già pronti dei sostituti all’altezza. Staremo a vedere quale mercato compirà, ma di certo Allegri non vorrà avere una squadra che ripeta l’ottavo posto in campionato; è molto probabile che il Milan riuscirà a fare meglio dello scorso anno e resta un imperativo tornare il più in alto possibile. Tutto dipenderà da quale squadra ne verrà fuori. Ribadisco, sull’allenatore è stata fatta una grande scelta, ma si dovrà pensare bene chi scegliere da mandare in campo".