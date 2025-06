Calciomercato Milan, Allegri ha chiesto Sohm: nessuna mossa, ma ...

Il calciomercato del Milan è in continuo fermento e nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per il centrocampo, quello di Simon Sohm. I rossoneri, infatti, hanno appena salutato Tijjani Reijnders, che si è trasferito a titolo definitivo al Manchester City. Anche con l'eventuale arrivo di Luka Modric, che comunque non è previsto a brevissimo, sarebbe necessario un altro intervento - almeno uno - per rinforzare la rosa in vista della stagione che verrà. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com' tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale.