Calciomercato Milan, Reijnders è del Manchester City: cifre e curiosità

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City

Il Milan, per la sua cessione, incassa 57 milioni di euro di base fissa più 13 di bonus. Per il club di Via Aldo Rossi, che prelevò Reijnders dall'AZ Alkmaar nel calciomercato estivo 2023 per 20,5 milioni di euro, una maxi-plusvalenza da 44,7 milioni di euro.