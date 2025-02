Collina: “Tecnologia e rigori, serve un cambiamento per garantire giustizia”

Parlando del fuorigioco e dei gol annullati per margini minimi, Collina ha dichiarato: “L’accuratezza è sempre un vantaggio. Certo, non sempre due centimetri fanno la differenza, ma in area di rigore la tecnologia è fondamentale per garantire certezza. La domanda è: fino a che punto sono rilevanti questi centimetri? Con la tecnologia, ora abbiamo una certezza quasi assoluta.”