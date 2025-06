Collauto: “Pioli alla Fiorentina, scelta ottima, puntano su esperienza”

Ai microfoni di Radio Firenzeviola, Mattia Collauto ha commentato l'arrivo di Stefano Pioli, ex Milan, sulla panchina della Fiorentina

Ai microfoni di Radio Firenzeviola, Mattia Collauto ha commentato l'arrivo di Stefano Pioli , ex tecnico del Milan , sulla panchina della Fiorentina. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Aver preso Pioli significa voler fare le cose per bene. E' uno dei migliori nel calcio italiano. La Fiorentina ha fatto un'ottima scelta. Adesso la società viola ha deciso di punta sull'esperienza e sull'affidabilità, dopo due allenatori emergenti come Italiano e Palladino. La Fiorentina negli ultimi anni ha fatto degli ottimi risultati. Spero che con Pioli si possa migliorare, anche se non sarà facile."