Calciomercato, Chiesa: occasione o rischio per il Milan di Allegri?

Il nome di Federico Chiesa torna prepotentemente a circolare in orbita Milan . Dopo una stagione altalenante al Liverpool , dove non è riuscito a imporsi stabilmente con Arne Slot , l'esterno italiano potrebbe essere di nuovo sul mercato. Per il Milan si presenta un bivio: è un'occasione imperdibile o un rischio da evitare?

Calciomercato Milan, Chiesa: con Allegri è occasione o illusione?

Arrivato ad Anfield con grandi aspettative, Chiesa non ha mai trovato la continuità desiderata. Tra lampi isolati e tanta discontinuità, anche a causa di un sistema di gioco non sempre adatto a quelle che sono le sue caratteristiche, la sua esperienza al Liverpool è stata al di sotto delle attese. I Reds, disposti a valutare offerte per monetizzare, hanno messo il Milan in stato di allerta, tra i club più attenti in Italia.