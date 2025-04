Coco Shock: “Il mio Milan non esiste più, oggi c’è un casino incredibile”

Francesco Coco , ex difensore laterale con un passato significativo anche nel Milan , ha offerto la sua analisi sulla stagione dei rossoneri in un'intervista rilasciata a Tuttosport. Le sue considerazioni spaziano su diversi aspetti della squadra di Conceicao, fornendo un punto di vista da ex protagonista del calcio italiano. Le sue parole:

"Giocatori orfani di Maldini": la netta analisi di Coco sulla situazione del Milan

"Il mio Milan non esiste più, ma anche quello che ha vinto lo Scudetto nel 2022 è stato smantellato. Oggi non esiste società, ma c’è un casino incredibile. È evidente che i giocatori non hanno un punto di riferimento e si sentono orfani di Maldini. Conceicao? Rischia di vincere 2 trofei in una situazione difficile e col passaggio alla difesa a tre ha dato un’impronta alla squadra, nonostante l’abbiano messo in discussione da dopo Milan-Cagliari di metà gennaio. In un caos del genere avrebbe fatto fatica anche Ancelotti: invece di massacrarlo gli darei fiducia".