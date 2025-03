Cesarini: “La mentalità è cambiata, ora siamo pronte a competere con tutte”

Sulla partita contro la Juventus: “Credo ci abbia dato una scossa importante anche a livello mentale, perché comunque dopo l’ultima sconfitta abbastanza pesante contro di loro non era facile reagire, soprattutto nel momento in cui siamo andate sotto 2-1. Però abbiamo dimostrato di esserci, di aver lavorato bene nell’ultimo periodo e nelle ultime settimane e di aver imparato dalla sconfitta contro di loro, come un punto da cui ripartire. Anche quella contro la Roma è stata una bella iniezione di fiducia, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari contro una delle migliori squadre del campionato“.

Differenze tra la Primavera e prima squadra: — “L’ambiente della Prima Squadra è un ambiente diverso rispetto alla Primavera, con richieste ed aspettative diverse in tutti i sensi. Penso di essere riuscita ad integrarmi bene fin da subito, questo soprattutto grazie alle compagne, alcune delle quali con cui ho condiviso lo stesso percorso venendo dalla Primavera. Ma anche le più esperte, soprattutto nel periodo in cui rientravo dal primo infortunio, mi hanno fatto sentire affetto e vicinanza che mi ha abbastanza sorpreso in positivo. Un momento in particolare? Credo la partita contro la Freedom in Coppa Italia, quando ho fatto l’esordio. Alla fine della partita tanti abbracci, tanti complimenti da parte di quelle più esperte e mi ha fatto piacere“.

I miglioramenti — “Uno degli aspetti in cui sono cresciuta di più penso sia a livello fisico, anche nella lettura di certe situazioni, soprattutto senza palla e nel riconoscere gli spazi, a livello tattico. Tutto questo è merito del lavoro che facciamo tutti i giorni con lo staff. Ci sono tanti aspetti su cui continuo a lavorare e su cui devo migliorare, come quel pizzico in più di cattiveria agonistica che è fondamentale a questi livelli, magari anche nel gestire alcune situazioni sotto pressione. Penso che sto lavorando bene“.

Il messaggio finale di Cesarini — “Saluto tutte le ragazze della Primavera, tutto lo staff e faccio un grandissimo in bocca al lupo. Auguro di portare il trofeo al Vismara per la terza volta consecutiva, ma soprattutto di godersi questa esperienza, fare gruppo e aumentare la coesione fuori dal campo perché questo è stato un aspetto importante per noi che l’abbiamo vissuto l’anno scorso e ci ha aiutato nel prosieguo e nel finale di campionato“. LEGGI ANCHE: Clamoroso Milan: e se restasse Conceicao? Ecco come potrebbe fare >>>