I sorteggi di Europa League hanno regalato un incrocio molto affascinante, che ha riportato una storica piazza del calcio inglese sul palcoscenico internazionale. Per il Sunderland si preannuncia una notte da brividi a San Siro contro il Milan di Amorim.

Milan, le parole del CEO del Sunderland

"È stata un'esperienza incredibile. Sono sicuro che in questo momento ci siano tantissimi tifosi nel nord-est dell'Inghilterra davvero felici per com'è andata la mattinata".

La sfida ha scatenato molto entusiasmo tra i dirigenti e i tifosi della squadra inglese. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports alla fine del sorteggio, il CEO del clubnon ha voluto nascondere l'emozione per il ritorno in Europa.

L'attenzione poi, indubbiamente, si è spostata tutta sulla sfida più importante di tutto il girone: il match contro il Milan. Un appuntamento che rischia di trasformarsi in una vera e propria invasione di tifosi biancorossi. Secondo quanto riferito da Burgwell, si pensa ad un vero e proprio esodo: circa 20.000 tifosi a Milano:

"Penso che, come si suol dire, saranno "i Mackems a Milano". Credo che potremmo essere in 20.000 là. Quindi che momento per i nostri tifosi, che sorteggio e che fantastica opportunità abbiamo davanti a noi".