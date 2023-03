Cassano: “Il Milan contro il Tottenham ha fatto una partita seria” (VIDEO)

Intervenuto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha parlato di Tottenham-Milan . Questo il suo pensiero: " Tottenham-Milan ho visto una bellissima partita da squadra vera, come dice Maldini , la Champions è casa loro, e ha fatto una partita seria, di un certo livello. Ha meritato tra andata e ritorno. Chi mi ha deluso è il Tottenham. Il Tottenham tra andata e ritorno penso ha tirato due volte in porta, senza idee ieri, senza qualità di gioco. Nulla, nulla, nulla. Conte fa sempre grande fatica nelle coppe, in Coppa dei Campioni ha sempre fatto malissimo. Adesso poi lui dice: 'loro sono campioni', però tu hai spesso più di 200 milioni sul mercato e qui apro e chiudo parentesi: Richarlison è una pippa. L'hanno pagato 70 milioni ed è una pippa, deve dire grazie per i soldi che guadagna".

"Tornando al Milan, lì è casa sua. Quando la incontri, soprattutto a San Siro, in coppa campioni, solo il Real Madrid come fascino e come pressione è al di sopra del Milan. Giocare contro di loro è sempre complicato. Bravo Pioli, anche in Coppa dei Campioni sta facendo bene, son contento per loro ed è un'italiana che sta andando avanti", conclude Cassano. Milan, dov'è finito Leao? Rafa va ancora a corrente alternata.