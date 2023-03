Milan, dov’è finito Leao? Rafa va ancora a corrente alternata

Il Milan, da qui al termine della stagione, ha bisogno di ritrovare Rafael Leao, che va ancora a corrente alternata

Fabio Barera

Nella festosa serata londinese, in cui il Milan ha strappato il biglietto per i quarti di finale di Champions League, c'è una stella che ha piano piano perso la sua luminosità. Tra coloro che, nell'ottima prestazione complessiva, hanno maggiormente deluso, spicca senza ombra di dubbio Rafael Leao, ancora una volta apparso ingabbiato.

Il portoghese, che nel corso della passata stagione aveva vissuto un importante exploit, era chiamato a fare il definitivo salto di qualità, a consacrarsi una volta per tutte. E invece anche in questa annata sta stentando a decollare, continuando ad offrire prestazioni magari non insufficienti, ma nemmeno all'altezza delle sue qualità.

Milan, serve il vero Rafael Leao per il salto di qualità — Contro il Tottenham Rafael Leao ha avuto più volte sui piedi l'occasione per timbrare il cartellino ed entrare in partita. Tra conclusioni fuori misura e dribbling non riusciti, però, il portoghese si è spesso incartato, non riuscendo ad uscire mai dal vortice negativo e rilevato a pochi minuti dal fischio finale da Ante Rebic.

Ma a stupire maggiormente è l'andamento della stagione del lusitano. Se è vero che fino a questo momento ha siglato 8 reti in campionato e servito 6 volte assist ai propri compagni, si deve sottolineare come finora sia andato a corrente alternata. Non segna da quasi un mese, più precisamente dal 14 gennaio quando guidò il Milan in un'importante rimonta contro il Lecce. E nel 2023 è andato in rete solo in un'altra occasione, contro la Salernitana.

Il Milan, per riprendersi in Serie A e proseguire il cammino in Champions League, avrà bisogno di ritrovare definitivamente Rafael Leao. Senza che però quest'ultimo poi ritorni a deludere, altrimenti il rischio è che venga ricordato solamente per i passaggi a vuoto e non per quanto di buono comunque ha già fatto. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".

