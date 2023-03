Cassano: “Milan in difficoltà, solo Pioli può risolvere i problemi” | News

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri e su Stefano Pioli

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del momento complicato del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante rossonero: "Negli ultimi tre anni Pioli ha fatto un miracolo, ma ora che è in difficoltà ora è sempre lui che deve risolvere i problemi. Solo l'allenatore può aiutare questi giocatori. Dopo Salerno, non si è più visto il vero Milan. Pioli ha fatto tre anni eccelsi, ora il Milan è in difficoltà e deve essere sempre lui a farlo uscire dalla crisi".