Non sembra placarsi la bufera attorno all'atto vandalico che colpito a casa Milan nei giorni scorsi. Poco tempo fa, infatti, alcuni ignoti hanno deturpato il murale situato in Piazza Gino Valle dedicato alla memoria di Franco Baresi, storica bandiera e icona del mondo Milan. Un gesto che ha scatenato l'indignazione dei tifosi e dell'intera dirigenza del club rossonero, già al lavoro per individuare i responsabili attraverso le telecamere della zona.

Milan, le ultime sul murale di Baresi

"Prossimamente, non so ancora quando, ci sarà la possibilità che rifaccia l’opera e ridia onore a Franco Baresi. Se l’autore dello sfregio vorrà darmi una mano, io sono ben disposto ad accoglierlo per attaccare insieme l’opera. Ci si può sempre ravvedere dagli errori che si fanno e magari, se ha voglia e piacere, anziché condannarlo potremmo magari perdonarlo per l’errore fatto, chiedendogli di aiutarmi a rimettere in sesto l’opera e l’iniziativa"

Se all'interno del club traspare molta amarezza, una risposta piuttosto spiazzante arriva direttamente dall'autore dell'opera Luca Street Art: l'artista, anziché cedere alla rabbia, ha lanciato una proposta sorpresa che va ben oltre la polemica:

Come riferito da Tuttosport, il ripristino dell'omaggio a Baresi è ormai certo, ma la forma finale potrebbe avere delle novità importanti: oltre al restauro, tra le ipotesi c'è anche la realizzazione di un nuovo murale da zero di dimensioni nettamente maggiori, posizionato ad un'altezza superiore. Questa scelta permetterebbe di rendere l'opera inaccessibile ai futuri atti vandalici e di aumentare la presenza scenica per chi arriva in piazza.