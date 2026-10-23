La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth di ieri sera continua ad alimentare alcuni riflessioni sulle scelte di Rúben Amorim. La prestazione dei rossoneri in Inghilterra ha infatti sollevato tantissimi punti interrogativi sulla gestione della squadra e sull'utilizzo di alcuni calciatori specifici in posizioni diverse da quelle abituali. Ad intervenire su questa tematica è stato Fabio Caressa, giornalista e noto volto di Sky Sport che ha voluto esprimere il suo pensiero sulle scelte dell'allenatore portoghese.

Milan, le parole di Caressa

"Io non capisco questa mania degli allenatori di schierare i giocatori fuori ruolo: i calciatori hanno le loro caratteristiche ben precise e quando li acquisti lo fai proprio per quelle qualità. Allora falli giocare nel loro ruolo naturale, a meno che tu non sia in totale emergenza con infortuni a catena e debba adattare qualcuno. Tutto molto semplice".

Amorim chiamato a trovare le giuste soluzioni

Nel commentare il k.o. subito dai rossoneri, Caressa ha voluto soffermarsi sull'importanza di valorizzare le caratteristiche di ogni singolo, evitando delle soluzioni tattiche che rischiano poi di limitarne il rendimento. Secondo il giornalista infatti, quando una società acquista un calciatore lo fa sulle basi di alcune qualità tecniche e delle caratteristiche ben precise che, ovviamente, dovrebbero essere rispettate e sfruttate nel migliore dei modi.Le parole di Caressa riaccendono l'attenzione sulle scelte effettuate da Amorim, chiamato a trovare il giusto equilibrio tra i propri pensieri tattici e le caratteristiche che ha la rosa rossonera. La sconfitta di ieri ha evidenziato la necessità di correggere alcuni aspetti e di garantire maggiore efficacia in diverse fasi della partita. Per il tecnico portoghese, la sfida non riguarda soltanto il modulo o la posizione in campo dei suoi calciatori, ma anche dalla capacità di mettere ogni pedina nelle condizioni migliori per esprimersi.