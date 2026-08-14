Capello: "Se Leão resta, servirà una super stagione. Nkunku fuori? Amorim ..."

La vera sorpresa nella lista degli esuberi di Ruben Amorim è la presenza di Christopher Nkunku: insieme a Tomori, Odogu e Fofana, l'attaccante francese ex Chelsea dovrà trovarsi un'altra squadra e già da ieri non si è più allenato con il gruppo rossonero.

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Il caso Nkunku: la spiegazione di Fabio Capello sulla bocciatura

"Si pensava che il francese potesse ritrovare smalto nel 3-4-2-1 di Amorim e, invece, eccolo escluso dal progetto. Evidentemente il tecnico ha visto qualcosa in allenamento che non gli è piaciuto".

A parlare delle scelte di mercato di Ruben Amorim ci ha pensato l'ex allenatore del MilanEcco il suo pensiero su Nkunku:

Una mossa a sorpresa quella di Amorim: questo perché Nkunku, sulla carta, aveva tutte le caratteristiche giuste per fare bene nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Qualità tecniche, capacità di dribbling nello stretto e anche ottimo tiro. L'ex tecnico del Manchester United lo ha testato nel derby amichevole contro l'Inter e anche contro il Chelsea: è evidente che Nkunku non abbia pienamente convinto.

Il futuro di Rafael Leão: il monito di Capello e il prezzo fissato

"Vedremo. Come ho già detto, se Leão dovesse veramente rimanere le cose non saranno facili per lui. E per evitare che San Siro mugugni, dopo le dichiarazioni fatte quest’estate, non dovrà fare un buon campionato, ma una super stagione".

Anchenon è sicuro di restare. Ecco il parere di Capello:

In questo caso Leão potrebbe restare al Milan più per mancanza di offerte importanti che per altro. Il Diavolo continua a volere circa 60 milioni di euro per cedere il suo esterno e non sembra intenzionato a trattare sulla cifra, ma neanche sulle condizioni dell'affare. Niente prestiti, ma cessione possibile solo a titolo definitivo. Vedremo quale sarà il destino del numero 10 rossonero.