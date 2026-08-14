Capello: "Se Leão resta, servirà una super stagione. Nkunku fuori? Amorim ..."

L'ex tecnico Fabio Capello commenta a La Gazzetta dello Sport il clamoroso taglio di Nkunku da parte di Ruben Amorim e avvisa Rafael Leão sul futuro al Milan
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
La vera sorpresa nella lista degli esuberi di Ruben Amorim è la presenza di Christopher Nkunku: insieme a Tomori, Odogu e Fofana, l'attaccante francese ex Chelsea dovrà trovarsi un'altra squadra e già da ieri non si è più allenato con il gruppo rossonero.
Il caso Nkunku: la spiegazione di Fabio Capello sulla bocciaturaEcco il suo pensiero su Nkunku:
"Si pensava che il francese potesse ritrovare smalto nel 3-4-2-1 di Amorim e, invece, eccolo escluso dal progetto. Evidentemente il tecnico ha visto qualcosa in allenamento che non gli è piaciuto".
Una mossa a sorpresa quella di Amorim: questo perché Nkunku, sulla carta, aveva tutte le caratteristiche giuste per fare bene nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Qualità tecniche, capacità di dribbling nello stretto e anche ottimo tiro. L'ex tecnico del Manchester United lo ha testato nel derby amichevole contro l'Inter e anche contro il Chelsea: è evidente che Nkunku non abbia pienamente convinto.
Il futuro di Rafael Leão: il monito di Capello e il prezzo fissatoAnche Leão non è sicuro di restare. Ecco il parere di Capello:
"Vedremo. Come ho già detto, se Leão dovesse veramente rimanere le cose non saranno facili per lui. E per evitare che San Siro mugugni, dopo le dichiarazioni fatte quest’estate, non dovrà fare un buon campionato, ma una super stagione".
In questo caso Leão potrebbe restare al Milan più per mancanza di offerte importanti che per altro. Il Diavolo continua a volere circa 60 milioni di euro per cedere il suo esterno e non sembra intenzionato a trattare sulla cifra, ma neanche sulle condizioni dell'affare. Niente prestiti, ma cessione possibile solo a titolo definitivo. Vedremo quale sarà il destino del numero 10 rossonero.
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