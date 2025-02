Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sul nuovo Milan , rinforzato anche grazie agli arrivi di Joao Felix e Santiago Gimenez . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Capello: "Milan lontano dall'identità, Gimenez e Felix non bastano se ..."

Sul Milan: "Mentre il Milan - staccato di sette punti, anche se con una partita in meno (il recupero contro il Bologna ndr) - al di là dell’entusiasmo per un mercato positivo, mi pare ancora lontano dall’aver trovato un’identità di squadra. E non basterà l’enorme qualità di Joao Felix o il buon inserimento di Santiago Gimenez in attacco a colmare il gap con chi sta davanti, se Conceiçao non troverà in fretta la chiave per svoltare dal punto di vista tattico".