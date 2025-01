Milan, Capello: “Conceicao voleva di più. Se non c’è Leao…”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Il parere su Leao

"Io credo che Conceicao volesse vedere di più a livello di determinazione". Così Fabio Capello, storico ex allenatore rossonero, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento a 'Sky Sport'. "Non vede girare la palla veloce. Però se sono due anni che giocano in questa maniera con la palla che si muove lenta, diventa difficile farla girare in poco tempo".