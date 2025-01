Milan, Morata: altra bocciatura. Un chiaro segnale. Basta il mercato?

Dinamo Zagabria-Milan 2-1, una partita pessima dei rossoneri che hanno giocato malissimo e sono caduti in Champions League. Una sconfitta amara non solo perché i rossoneri dovranno giocare i playoff contro Juventus o Feyenoord (sorteggi domani), ma perché, in caso di passaggio del turno, il Milan prenderebbe Arsenal o Inter. Un cammino che si fa improvvisamente impervio. Alvaro Morata, attaccante rossonero, ha giocato un primo tempo sterile, toccando pochissimi palloni in avanti e non rendendosi mai pericoloso. Non solo, lo spagnolo non ha neanche dato troppo mano alla squadra con la manovra e il pressing in fase di non possesso. Forse la peggiore gara in rossonero. Ecco i suoi voti e le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA