Dinamo Zagabria-Milan, Capello: “Musah molto nervoso, forse Conceicao …”

Serata amara per il Milan in Champions League , con i rossoneri che incassano una sconfitta sul difficile campo della Dinamo Zagabria . La prestazione della squadra viene analizzata negli studi di Sky Sport, dove Fabio Capello offre il suo punto di vista sul match, soffermandosi sugli errori commessi e sugli aspetti da migliorare per il prosieguo della stagione.

"Musah l'ho visto subito molto nervoso, qualche cosa in più poteva fare. Conceicao doveva forse capire che era il caso di toglierlo, alle volte serve anche il coraggio di prendere queste decisioni e cambiare un giocatore Poi hanno fatto una partita discreta. Ma non mi è piaciuto l'arbitro, prima ha concesso il rigore poi chiamato dal Var non lo ha dato... non capisco proprio cosa il direttore di gara abbia visto".