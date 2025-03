Capello: “La Serie A è troppo lenta, e le interruzioni arbitrali di certo non aiutano”

Fabio Capello , ex allenatore di Milan e Juventus , ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha discusso delle problematiche della Nazionale Italiana . Secondo Capello , uno dei principali ostacoli per gli Azzurri deriva dalla situazione della Serie A .

«La velocità: sarò ripetitivo ma insisto, in Serie A si gioca a un ritmo troppo lento. E le tantissime interruzioni arbitrali di certo non aiutano. Non è un caso che quando varchiamo i confini del nostro campionato, andiamo spesso in difficoltà».