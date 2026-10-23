Il percorso europeo del Milan di Ruben Amorim continua a far discutere. Le difficoltà incontrate nelle prime giornate di Europa League hanno sollevato interrogativi sulla gestione della rosa e sulle ambizioni dei rossoneri nella competizione. Ad intervenire sull'argomento è stato Nico Cantor, giornalista statunitense che, ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulle conseguenze del turnover e sulle Inside che aspettano il diavolo nelle prossime partite.

Milan, l'analisi di Cantor

"Parlare di formazione sbagliata è una discussione a doppio taglio, perché se fai un turnover totale e perdi male, dici: 'Beh, dovevo far ruotare la squadra perché ho una grande partita nel weekend'. Se invece vinci contro il Salisburgo dici: 'I ragazzi vanno bene, faranno il loro dovere', e l'hanno fatto."

Secondo Cantor, giudicare le scelte di formazione di un allenatore esclusivamente sulla base del risultato può essere fuorviante. Le rotazioni diventano spesso necessarie quando il calendario propone impegni piuttosto ravvicinati.

Cantor ha riferito come la fase iniziale della competizione lascia comunque ancora di margini per recuperare il terreno perso. La nuova formula infatti permette alle squadre di rimediare ad alcuni passi falsi, ma questo non significa che il Milan possa permettersi di continuare a perdere punti:

La fase a gironi di Champions ed Europa League è generosa: puoi inciampare un paio di volte e raddrizzare comunque la rotta. Ma per il Milan si prospettano tre sfide non semplici: considerando il turnover e l'obiettivo di blindare un posto nella fase a eliminazione diretta, la prossima c'è il Ferencvaros in casa, dove vorrai riscattarti."

Il calendario presenta infatti diverse sfide molto delicate: il primo impegno è quello contro il Ferencvaros a San Siro , un'occasione importante per conquistare tre punti riscattarsi davanti alla propria gente. Successivamente, dopo la pausa per le nazionali, il Milan sarà atteso dalla trasferta contro l'Olympiakos, prima di affrontare in casa il Sunderland:

"Poi, dopo la pausa per le nazionali, la trasferta con l'Olympiacos in Grecia che è sempre durissima e infine la sfida casalinga contro il Sunderland. Vedremo in che forma si presenterà il Sunderland, ma è l'altra squadra di Premier League in questa competizione e di certo non vuoi perdere nemmeno quella partita. Quello che dico è che a questo punto sono partite insidiose, e il Milan ha già perso abbastanza per iniziare."