Ci sono tdeimomenti specifici che ogni calciatore porta con sé per tutta la vita. Per Francesco Camarda, uno di questi è senza ombra di dubbio la notte contro il Club Brugge, andata in scena nell'autunno del 2024. A soli 16 anni, l'attaccante rossonero aveva realizzato un gol perfetto: la prima rete in Champions League davanti al proprio pubblico. Poi, però, a rovinare la festa ci ha pensato il VAR, che ha annullato la rete.

Milan, le parole di Camarda

Un ricordo ancora molto forte nella testa del calciatore, che ha voluto ripercorrere ai microfoni di, nella quale non ha parlato solamente di calcio, ma anche delle emozioni e delle difficoltà incontrate nel suo cammino al Milan

Camarda ha iniziato il proprio racconto tornando a quando, a ancora bambino, sognava di giocare a San Siro e sentire l'Inno della Champions League, competizione che tutti i bambini, col sogno di diventare calciatori, sperano di giocare:

«Io dicevo sempre a mio padre quando ero piccolo: ‘P apà, pensa se un giorno sarò lì a San Siro e sentirò l’inno della Champions quando c’è il boato di tutto lo stadio’."

Poi è arrivato il gol, l'abbraccio con la squadra, prima che il VAR cambiasse il finale della storia. Camarda ha raccontato di aver capito quasi immediatamente che qualcosa non andava, dopo aver letto al scritta sugli schermi di San Siro.

Mi ricordo che quando sono entrato in campo e ho sentito l’inno pensavo al me piccolino, al me bambino che diceva: ‘Cavolo hai esaudito un sogno’. P oi quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del gol. Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. M i hanno tirato su… alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’, appena l’ho visto ».

Appena tornato a casa, però, è arrivata la parte più difficile. Insieme ai genitori, l'attaccante ha riferito di non aver trattenuto le lacrime e di essere scoppiato a piangere per la forte delusione:

« La sera andai a casa, ero con mio cugino e i miei genitori e sono scoppiato a piangere. Avevo un mix di emozioni dentro di me, dalla felicità alla più profonda delusione. A ll’inizio è stata veramente dura, ma mi sono preso cura di me stesso a livello mentale e sono riuscito a superare comunque anche questo periodo, ed è una cosa di cui ne vado fiero."

In un momento così tanto delicato per un giovane calciatore, non sono mancati i messaggi di sostegno da parte dei suoi compagni. tra questi, spicca Matteo Gabbia, rimasto particolarmente impresso nella testa del giovane rossonero:

Mi ricordo le parole di Gabbia: ‘Mi dispiace tantissimo ma questo ti deve dare ancora più motivazione e ti deve spingere ancora di più a far meglio, ad allenarti sempre meglio per rivivere queste emozioni più spesso’ ».

Oggi, il giovane classe 2008 cerca di guardare avanti con molta positività, consapevole che il percorso di un calciatore non è sempre rosa e fiori, ma che è accompagnato anche da momenti duri, critiche e aspettative altissime: