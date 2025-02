Calciomercato Milan: Zhegrova pronto a lasciare il Lille, rossoneri ancora interessati?

Zhegrova, che attualmente è indisponibile a causa di un infortunio subito a metà dicembre, ha spiegato la sua situazione in un’intervista rilasciata a Radio Dukagjini. L’attaccante kosovaro ha rassicurato i tifosi sul suo recupero, che dovrebbe avvenire in tempo per fine marzo, ma ha escluso la sua partecipazione alle sfide contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions League.

"È stato un periodo difficile per me, ma credo che mi renderà mentalmente più forte. Sto lavorando duramente per tornare ancora più forte e sto usando questo tempo per correggere alcune carenze. Farò del mio meglio per tornare. Se la riabilitazione procederà come previsto, potrò essere pronto per metà marzo, altrimenti entro la fine di marzo. Non giocherò nessuna delle partite contro il Dortmund."