Su Ademola Lookman: "Mi chiedete di Lookman. Vi dico quello che so, non vi dirò mai che in quella città dicono che ... Prendete in considerazione che Lookman non è un ragazzino e il Napoli non è abituato a fare delle operazioni onerose ed esose per gente avanti con gli anni. De Bruyne è un parametro zero. Lookman lo devi pagare e per meno di 50 milioni non lo porti via. Oggi che io sappia il Napoli non ha intenzione di spenderli. Io terrei più Chiesa sotto controllo".