Ibrahimovic si espone: “Lindelof al Milan? Non si sa mai, lui è fantastico”

Sul CT della Svezia, Jon Dahl Tomasson: "Sono positivo. Abbiamo un nuovo allenatore, dobbiamo dargli il tempo di portare la sua idea, la sua visione, la sua identità in Nazionale. C'è una nuova generazione nella Nazionale che attualmente è mescolata con alcuni giocatori esperti. Quello che deve fare è mettere insieme tutto e inserire tutto. I CT hanno il lavoro più difficile. Hanno questi brevi incontri e devono mettere insieme una squadra in pochi giorni e poi tutti si aspettano risultati in due, tre partite. Quello che deve fare è seguire la sua visione, la sua idea e non discostarsi da essa se traballa un po'. Arriverà, ci vuole pazienza.

Sul possibile arrivo al Milan di Victor Lindelof: "Ci sono molte voci che circolano. Questa voce è più diffusa perché io sono svedese e Lindelöf è svedese. È un giocatore fantastico. Penso che stia facendo bene allo United. Abbiamo molti buoni giocatori in quella posizione. Non so cosa vuole fare lui. Probabilmente puoi chiederglielo. Se siamo lì? Non si sa mai. Cosa vogliamo? Vogliamo molto. E lavoriamo per questo".