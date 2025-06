Calciomercato Milan, l'esperto: 'Allegri vuole Chiesa. Musah? Conte ...'

Valter De Maggio, esperto di calciomercato e direttore di 'Radio Kiss Kiss', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze della suddetta emittente radiofonica, nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Radio Goal', soffermandosi in particolare sull'interesse del Milan per Federico Chiesa. L'ex Juventus sarebbe infatti intenzionato a lasciare il Liverpool in questa sessione estiva e sulle sue tracce ci sarebbero i rossoneri, l'Inter e il Napoli. Quanto a Yunus Musah, secondo quanto riferito sarebbe una precisa richiesta di Antonio Conte per il club partenopeo. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.