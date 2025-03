Joao Felix , trequartista in prestito al Milan dal Chelsea , sembra non avere un futuro certo. I rossoneri, con ogni probabilità, non lo riscatteranno, ma anche i Blues sarebbero intenzionati a lasciarlo partire definitivamente, dopo le tante delusioni. Mick Brown , ex scout del Manchester United ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Football Insider' dando qualche dettaglio in più. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, Joao Felix via in estate: ma anche il Chelsea non lo vuole più ...

"Lasceranno che Joao Felix se ne vada definitivamente. Penso che ne abbiano visto abbastanza, Enzo Maresca e il suo staff non ne sono rimasti impressionati. È giunto alla conclusione che non è bravo come si aspettavano quando lo hanno ingaggiato la scorsa estate, non ha fatto la differenza. È andato in prestito al Milan, ma sembra che non abbiano intenzione di portare avanti quell'affare. Ha fatto parte della loro squadra, ma non ha sradicato molti alberi laggiù. Il problema del Chelsea al momento è che è così incostante che potrebbe vincere tre a zero o perdere tre a zero nella prossima partita e non ne sarei sorpreso. Giocatori come Felix non li aiuteranno a risolvere questo problema. Se dovessero arrivare delle offerte per lui, vorrebbero riavere indietro la maggior parte dei soldi spesi per lui l'anno scorso, ma penso che potrebbero dover accettare che ciò potrebbe non essere possibile".