Atalanta, Gasperini: "Éderson? Ecco qual è il suo punto forte" | VIDEO

Il giorno della presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si trasforma subito in un palcoscenico per far chiarezza su alcune tematiche di calciomercato: il futuro di Ederson. Il calciatore nerazzurro infatti, negli ultimi giorni, è stato accostato più e più volte ai colori del Milan.

Calciomercato Milan, niente Ederson?

Il centrocampista brasiliano, protagonista di un dietrofront con il trasferimento alsaltato dopo le visite mediche, è finito sotto i riflettori del, che è a caccia di un rinforzo per la mediana. Giuntoli, però, ha voluto spegnere subito ogni speranza dei rossoneri.

La vicenda legata al mancato passaggio in Premier, ha lasciato inevitabilmente qualche scoria, ma l'Atalanta ha già voltato pagina. Davanti ai giornalisti, il direttore sportivo ha voluto blindare il centrocampista con delle dichiarazioni che lasciano pochissimo spazio ad altre interpretazioni:

«Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo perchè siamo contenti della sua permanenza: stiamo parlando con il suo agente per chiudere».

Una delle telenovele di mercato sembra essere, quindi, arrivata al capolinea. Il Milan, e el altre pretendenti, dovranno virare su altri obiettivi: l'Atalanta e Ederson sembrerebbero pronti a proseguire nuovamente insieme, con un nuovo contratto all'orizzonte.