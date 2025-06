Una delle trattative in uscita per il Milan in questo calciomercato estivo è sicuramente quella di Alvaro Morata al Como. L'attaccante spagnolo, che ha giocato l'ultima mezza stagione al Galatasaray, sarebbe anche potuto rimanere in rossonero, dove troverebbe Massimiliano Allegri, suo allenatore alla Juventus. Evidentemente, però, non gli deve essere andato giù qualcosa nell'ultima annata, che poi è anche il motivo per cui ha deciso di vivere un'altra esperienza. In tal senso le ultime notizie in merito le ha fornite il quotidiano 'La Provincia di Como', nella sua edizione online.