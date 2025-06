Calciomercato, Marchetti: “Tonali può tornare in Serie A, ma non al Milan”

Il calciomercato italiano si accende con un'indiscrezione che farà discutere. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti , giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Sandro Tonali , l'ex centrocampista del Milan ora leader indiscusso del Newcastle, potrebbe clamorosamente fare ritorno in Serie A. Ma non in casa rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La Juventus monitora con interesse molti profili italiani per il futuro centrocampo in vista della prossima stagione. Abbiamo già parlato di Frattesi e Tonali, che piacciono molto e andrebbero a sostituire giocatori che non hanno convinto come Douglas Luiz per esempio. Il costo del cartellino è molto alto, e non sarà facile. Ma sono nomi che piacciono e che potrebbero portare ad una trattativa, o ad un clamoroso ritorno in Italia per quanto riguarda Sandro Tonali"