Tra i temi di mercato più caldi a Casa Milan c'è senza dubbio la possibile cessione di Rafael Leao. L'attaccante portoghese classe 1999 ha recentemente dichiarato la propria volontà di lasciare il club rossonero per intraprendere una nuova avventura all'estero. A fare chiarezza sulla possibile destinazione del giocatore ci ha pensato il giornalista Paolo Bargiggia.

Calciomercato Milan, Bargiggia sul futuro di Leao

"Alla fine Leao si dovrà accontentare di andare in Turchia, molto probabilmente al Fenerbahce. Secondo me il Milan dovrà accontentarsi di incassare 40 milioni. Ormai è tutto nelle mani di Mendes".

Lo stipendio offerto dal Fenerbahce

La richiesta del Milan

Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio',ha svelato la squadra in cuipotrebbe trasferirsi in estate. Il giornalista ha parlato anche di cifre, spiegando quanto potrebbe incassare ildall'eventuale cessione del portogheseStando a quanto riferito da 'SportMediaset', ilavrebbe offerto auno stipendio faraonico per accettare il trasferimento in Turchia. Secondo il giornalista Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero messo sul piatto un ingaggio da, superando i 10 milioni precedentemente proposti dal Galatasaray. Nonostante il portoghese stia dando priorità a Premier League e Liga, cifre del genere potrebbero spingerlo a cambiare idea.Ilè forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di venderea prezzo di saldo. Nonostanteparli di, la valutazione del club rossonero dovrebbe aggirarsiNon è da escludere neanche la possibilità di uncon obbligo di riscatto.