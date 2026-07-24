Il giornalista Paolo Bargiggia fa chiarezza sul futuro di Rafael Leao: la destinazione del portoghese e la cifra che incasserà il Milan
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Tra i temi di mercato più caldi a Casa Milan c'è senza dubbio la possibile cessione di Rafael Leao. L'attaccante portoghese classe 1999 ha recentemente dichiarato la propria volontà di lasciare il club rossonero per intraprendere una nuova avventura all'estero. A fare chiarezza sulla possibile destinazione del giocatore ci ha pensato il giornalista Paolo Bargiggia.
Calciomercato Milan, Bargiggia sul futuro di LeaoIntervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Bargiggia ha svelato la squadra in cui Leao potrebbe trasferirsi in estate. Il giornalista ha parlato anche di cifre, spiegando quanto potrebbe incassare il Milan dall'eventuale cessione del portoghese
"Alla fine Leao si dovrà accontentare di andare in Turchia, molto probabilmente al Fenerbahce. Secondo me il Milan dovrà accontentarsi di incassare 40 milioni. Ormai è tutto nelle mani di Mendes".
Lo stipendio offerto dal FenerbahceStando a quanto riferito da 'SportMediaset', il Fenerbahce avrebbe offerto a Leao uno stipendio faraonico per accettare il trasferimento in Turchia. Secondo il giornalista Orazio Accommando, i 'Canarini Gialli' avrebbero messo sul piatto un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, superando i 10 milioni precedentemente proposti dal Galatasaray. Nonostante il portoghese stia dando priorità a Premier League e Liga, cifre del genere potrebbero spingerlo a cambiare idea.
La richiesta del MilanIl Milan è forte di un contratto fino al 2028 e non ha alcuna intenzione di vendere Leao a prezzo di saldo. Nonostante Bargiggia parli di 40 milioni, la valutazione del club rossonero dovrebbe aggirarsi tra i 60 e i 70milioni di euro. Non è da escludere neanche la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
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