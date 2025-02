Calamai: “Il Milan è vivo, con Gimenez può puntare alla Champions”

Il commento sul derby e sull'arrivo di Gimenez:"Il Milan ha scelto la tattica giusta intasando le corsie esterne. Conceicao ha trovato colpi importanti in alcuni dei suoi talenti, a cominciare da Reijnders e andando avanti con Musah, Abraham, il solito Theo, E Magnan è stato fantastico in un paio di interventi. La linea Maginot rossonera è crollata solo nel finale. Ma il Milan è vivo e con l’arrivo di un attaccante vero come Gimenez può tornare a lottare per un posto nella prossima Champions".